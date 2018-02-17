فيسبوك يخسر الملايين من مستخدميه

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (نضال عمرية)

يبذل القائمون على موقع فيس بوك جهودا حثيثة للحفاظ على مكانةٍ رفيعة بلغها الموقع ، في اعقاب دراسة جديدة توقعت هجرة الملايين من مستخدميه الشباب خلال عام 2018 ..

الدراسة تؤكد أن المراهقين والشبا ب، أصبحوا يفضلون الانضمام إلى موقعي "إنستغرام" و"سناب شات"، بدلا من "فيسبوك" في الوقت الحالي.

بمليار ونصف المليار مستخدم نشط يوميا ...لا يكاد يختلف اثنان على ان موقع فيس بوك يتزعم مواقع التواصل الاجتماعي ويحظى بارقام كبيرة جدا من المستخدمين فاقت مواقعا اخرى منافسة

جهد دؤوب بذله مارك زوكربرغ وفريق عمله للحفاظ على مكانة رفيعة للموقع، والتأكد من زيادة قاعدة المنتسبين إليه والحفاظ عليها باستمرار، لكن وعلى عكس التوقعات ...بعض الإحصاءات خالفت جميع التكهنات وأظهرت تراجعًا في أعداد مستخدميه.

مؤسسة متخصصة في مجال أبحاث السوق قالت ان الشبكة الاجتماعية الاولى في العالم ستشهد هجرة الملايين من مستخدميها الشباب خلال عام 2018

مليونا شخص دون سن 25 عامًا توقفوا فعلًا عن استخدام الشبكة الاجتماعية الشهيرة خلال عام 2017، والأدهى هو توقع هذه المؤسسة تزايد عدد الشبان الذين يعزفون عن استخدام فايسبوك، أو لم يسبق لهم أن استخدموه من قبل.

يقول المحللون إن هذه نتيجة منطقية لتقدم فيسبوك في السن، نظرًا إلى أنه مشروع وبيئة عمل معروفة، فضلًا عن الظهور الحتمي لمنصات اجتماعية أحدث، تجذب المستخدمين بفضل ما تقدمه سمات وامكانات جديدة.

بالنسبة للشباب..أصبح الفيس بوك مكانا أقل جاذبية بالنسبة مقارنة بالماضي، خاصة مع ازدياد تسجيل آبائهم وأجدادهم فيه....واصبحوا يفضلون الانضمام إلى موقعي "إنستغرام" و"سناب شات"، بدلا من "فيسبوك" في الوقت الحالي.

تواجه فيسبوك منافسة حادة من مواقع التواصل الاخرى...نزيف مستخدمي الشبكة الاجتماعية الاشهر في العالم في تواصل..ما يضع اكثر من علامة استفهام حول اداء الموقع ومواكبته للتطورات..فهل نحن فعلا اما بداية نهاية عصر الفيسبوك؟

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