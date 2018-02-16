"ناسا" تستعين بصواريخ تعمل بالطاقة النووية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

في ظل سباق عدد من الدول حول العالم لاستعمار المريخ، عادت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى استخدام الطاقة النووية في تشغيل محركات صواريخها، وهي تكنولوجيا كانت تستخدمها في سبعينيات القرن الماضي. وفي العام الماضي، أبرمت "ناسا" شراكة مع "BWXT Nuclear Energy" بعقد قيمته 18.8 مليون دولار لتصميم مفاعل ينتج وقودا نوويا يستخدم في دفع المحركات الصاروخية لإطلاق بعثات الوكالة إلى المريخ.

وتعود الولايات المتحدة إلى استخدام تكنولوجيا الطاقة النووية في إطار سباقها الفضائي، وهي تقنية تُستخدم بالفعل من جانب روسيا والصين. وفي سياق آخر نشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) صورا التقطتها مركبة الفضاء نيو هورايزون من نقطة هي الأبعد عن الأرض والشمس. وأخذت الصور التي نشرتها ناسا من على بعد 3.79 مليار ميل عن الأرض، وتظهر بألوان عكسية (مثل الصور السلبية في التصوير الفوتوغرافي).

وكانت مركبة نيو هورايزون مرت في نطاق كوكب بلوتو عام 2015 وأخذت صورا كشفت تفاصيل معقدة عن "حزام كويبر" أكثر مما كان يعتقد العلماء من قبل، وذهبت أبعد في الفضاء محققة أبعد مسافة تصلها مركبة فضائية في الفضاء الخارجي.

ويشبه حزام كويبر محيط حزام الكويكبات لكنه يقع أبعد كثيرا عن الشمس، ويتكون بالأساس من كواكب قزمية وثلوج متجمدة وليس تكوينات صخرية مثل حزام الكويكبات، واستخدمت المركبة الفضائية جهاز "مصور الاستطلاع بعيد المدى" (لوري) لالتقاط صور لمكونات حزام كويبر وكويكبات قزمية من زوايا فريدة.



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