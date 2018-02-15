هاتف بـ 3 شاشات قريبا بالاسواق

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

نَشر موقع "Gizmo China" المتخصص بشؤون التقنية صورا أكد أنها لهاتف ذكي بـ 3 شاشات، تعمل شركة إل جي على تطويره حاليا.

وأضاف الموقع أيضا أن طلب تسجيل براءة الاختراع المذكورة تم تقديمه منذ عام 2014، لكن الموافقة عليه جرت في شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام الفائت. وقررت إل جي مؤخرا الإعلان عن براءة الاختراع، وطورت ال جي هاتفها القابل للطي المزود بـ 3 شاشات، يمكن للمستخدم بسطـُها ليتحول الهاتف إلى حاسب لوحي صغير".

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة تصنيع هاتف مشابه كانت قد راودت العديد من الشركات كسامسونغ ونوكيا، حتى أن شركة "ZTE" الصينية سبقت الجميع، وطرحت أواخر العام الفائت جهاز "Axon M" كأول هاتف في العالم بشاشتين، قابل للتحول إلى حاسب لوحي.

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