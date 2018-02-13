مسبار "نيوهورايزون" يحقق رقم قياسيا جديدا لابعد صورة فضائية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حطم مسبار "نيوهورايزون" رقم مسبار "فوياجور-1" القياسي في التقاط صور للفضاء الخارجي.

وفي التفاصيل، التقط "نيوهورايزون" صورا لأجسام في الفضاء الخارجي تبعد عن الأرض مسافة 6.12 مليار كيلومتر، متفوقا على رقم "فوياجور-1" الذي يبعد عن الأرض مسافة 6.05 مليار كيلومتر.

إقرأ ايضا: السويد تطور أقمارا اصطناعية توفر الأنترنت مجانا لسكان العالم

وقد تمكن "نيوهورايزون" من التقاط صور لعدة أجسام من حزام كايبر (منطقة من النظام الشمسي تتكون من أجسام متجمدة وصخور وتشبه حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، لكنها أعرض وأضخم منه بـ 20 مرة).

ويقع الحزام خلف كوكب نبتون على مسافة 55 وحدة فلكية (الوحدة الفلكية تساوي المسافة بين الشمس والأرض).

"P20" هاتف أسطورى من هواوي قريبا في الأسواق (فيديو)

يذكر انه قد أرسلت إلى الكوكب القزم بلوتو، عام 2006 بعثة "نيوهورايزن" وهي مسبار آلي تابع لوكالة ناسا الفضائية، تكاليفه أكثر من 600 مليار دولار، وهو أول المركبات الفضائية التي ستمكن العلماء من دراسة بلوتو وأقماره وحزام كايبر.

للمزيد:

مقياس حرارة يتنبأ بالأنفلونزا قبل أسبوع من ظهورها

الأشعة فوق البنفسجية تقتل الإنفلونزا الموسمية