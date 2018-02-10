غوغل تنافس نينتندو في الألعاب الالكترونية.. فهل تنجح؟

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يبدو أن شركة غوغل تستعد للانطلاق في مجال الألعاب الإلكترونية والكشف عن منصاتها الخاصة، لتدخُل بذلك المنافسة التي كانت محصورة في وقت سابق بين كل ٍ من سوني ومايكروسوفت بالإضافة إلى نين تندو.

ومن المقرر أن تُطلـِق غوغل خدمة َ بثٍ حي للألعاب الإلكترونية بالإضافة إلى منصة ألعاب إلكترونية حيث سيَحمل المشروع الجديد الإسم الرمزي " Google Yeti"، كما يمكن اللعب على هذه الخدمة انطلاقا من حاسوب أو هاتف ذكي، ومن الواضح أن المستخدم سيحتاج إلى اشتراك مدفوع من أجل ذلك

تقرير حديث للموقع المتخصص "The Information" أشار إلى أن شركة غوغل تستعد لإطلاق خدمة بث حي للألعاب الإلكترونية بالإضافة إلى منصة ألعاب إلكترونية حيث سيحمل المشروع الجديد الإسم الرمزي " Google Yeti"، كما يمكن اللعب على هذه الخدمة انطلاقا من حاسوب أو هاتف ذكي، ومن الواضح أن المستخدم سيحتاج إلى اشتراك مدفوع من أجل ذلك.

وفي حالة تأكد الخبر فعلا فإن دخول غوغل إلى مجال صناعة الألعاب الإلكترونية سيضيف زخما جديدا خصوصا وأن كبار هذا المجال كمايكروسوفت ونينتندو وسوني احتكرتاه لفترة طويلة.

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