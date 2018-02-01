فحص اللياقة الطبية بالذكاء الاصطناعي في دبي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن استحواذها على أحدث التقنيات الطبية المتصلة بالذكاء الاصطناعي، التي بدأ التحضير لاستخدامها منذ شهرين في أحد مراكز فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية التابعة لها، مؤكدة أن التقنية الجديدة ستمكن المراكز من إتمام عمليات الفحص بالأشعة من خلال الذكاء الاصطناعي بدقة فائقة.

وعززت الهيئة خطوتها الجديدة على طريق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في منشآتها الصحية، بمذكرة تفاهم أبرمتها أمس مع شركة (أجفا هيلث كير) العالمية، التي تعد من الشركات الرائدة والمنتجة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ومستلزمات وتجهيزات الأشعة، وذلك على جانب مشاركة هيئة الصحة بدبي في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018، الذي تستضيفه دبي.

وقع المذكرة عن الهيئة، حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعن شركة (أجفا)، الرئيس التنفيذي للأنظمة المعلوماتية الطبية، بحضور دومنيك مينيور السفيرة البلجيكية لدى الدولة، وعدد من مسؤولي الهيئة و(أجفا) العالمية.

وقال القطامي عقب التوقيع، إن هيئة الصحة بدبي حريصة على توظيف أحدث التقنيات والأنظمة الطبية الذكية، في القطاع الصحي، مواكبة لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منتصف أكتوبر الماضي، والتزاماً برؤية دبي وخطواتها التنفيذية وتطلعاتها في هذا الشأن.

وذكر أن القطاع الطبي من أول القطاعات في العالم اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة، وأكثر القطاعات استجابة لأدوات المستقبل، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل الهيئة على اقتنائها وتوظيف كل جديد فيها، مشيراً معاليه إلى ما تضمنته استراتيجية التطوير من مشروعات وبرامج تستهدف تحديث البنية التقنية، وبناء أنظمة ذكية في جميع أركان القطاع الصحي، والتي بدأتها الهيئة بأنظمة المعلومات والبيانات، ومن ثم الصيدليات الذكية، والآن تتوسع فيها من خلال تزويد مراكز فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية بالذكاء الاصطناعي، ومنها إلى سائر المنشآت التابعة للهيئة.

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