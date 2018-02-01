شبكات التواصل الاجتماعي تسبب الوفاة المبكرة فاحذروها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة حدیثة أن المستخدمین الدائمین لشبكات التواصل الاجتماعي لا یستخدمونھا من أجل رفع مستویاتھم الثقافیة أو ممارسة الریاضة، بل یحرمون أنفسھم من فرصة الحفاظ على صحتھم وإطالة أمد حیاتھم، مشیرة إلى أنھم یعیشون أقل من الآخرین بنسبة 10 %في المتوسط



.ولفتت أن تعابیر وجھ الشخص الذي یجلس بشكل مستمر في مواقع التواصل الاجتماعي تتغیر بشكل مستمر بسبب ردة فعلھ على الرسائل المختلفة، وكنتیجة للحركة المستمرة لعضلات الوجھ تظھر التجاعید في وقت مبكر.

ووفقا لباحثین من جامعة ستانفورد الأمیركیة، فإن المشاكل الصحیة التي تنشأ بسبب الانغماس المستمر في الشبكات الاجتماعیة، تؤدي إلى وفاة أسرع.

وأكدت الدراسة أن المستخدم الدائم لوسائل التواصل الاجتماعي یقضي من وقتھ 4 ساعات یومیاً في استخدامھا، فیما یقضي المستخدم العادي أكثر من ساعة واحدة في المتوسط."



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