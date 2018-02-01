"سوبر ماريو" الشهير بفيلم رسوم متحركة بتوقيع "نينتندو"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة ألعاب الفيديو اليابانية نين تندو اليوم الخميس، تعاونها مع شركة "اليومي نيشن إنتر تينمنت " الأمريكية لإنتاج فيلم للرسوم المتحركة باستخدام شخصيات لُعبتِها الشهيرة ، سوبر ماريو .

وقال رئيس نين تندو تاتسومي كيميشيما، في اجتماع مع محللين إن شركة يونيفرسال بيكتشرز ستتولى توزيع الفيلم ، ولم يُحدَد بعد موعد إطلاق الفيلم الجديد.

والفيلم جزء من جهود الشركة اليابانية لتنويع مصادر عائداتها حيث تعتمد أرباحها بشدة على أجهزة ألعاب الفيديو.

وأعلنت الشركة أمس الأربعاء تحقيق أعلى أرباح تشغيلية للربع الثالث في ثمانية أعوام، مدعومةً بطلب قوي على جهاز ألعاب الفيديو الجديد سويتش، وقالت إنها تتوقع أرباحاً سنوية تفوق التوقعات السابقة.

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