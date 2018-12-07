الصين: "درونز" تحميكم في المباني الشاهقة أثناء الكوارث

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريراً كشفت فيه عن "قيام 6 طلابٍ من جامعة الهندسة الالكترونية والفنون في غوانزو بالصين، بتطويرٍ طائرة دون طيار لإنقاذ الأشخاص من الحرائق الضخمة داخل الأبراج والمباني الشاهقة". ولفتت الصحيفة إلى أنّ "هذه الطائرات ستوفر شبكة عملاقة يستطيع الشخص القفز عليها من المبنى أثناء الكوارث، ونقله بأمان".

وأوضحت الصحيفة أنّ "هذه الطائرات تستخدمُ نظام "جي بي إس" لتحديد موقع الحريق. وبمجرد استلام إشارة الاستغاثة تتوجه مباشرة إلى المبنى المرتفع، وعند اقترابها من الشخص تفتح الطائرة شبكة أمان كبيرة مرتكزة على أربع مروحيات". كذلك، فإنّ الطائرة مزوّدة باستشعار للتأكد من وضعية الشخص بشكلٍ صحيح، في حين أشار المصممون إلى أن "الشبكة مصنوعة من مادة البولي يورثين قوية بما يكفي لحمل وزن شخص بالغ".

مصدر الصورة: Telegrafi

للمزيد:

ثغرات تعرض حساباتك الإلكترونية للاختراق.. الخبراء يحذرون