الصين ترسل مسبارا للجانب المظلم من القمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعد الصين لإنزال مسبار على الجانب المظلم من القمر , في خطوة علمية عالمية غير مسبوقة ، تعزز البرنامج الفضائي للصين. ولم تذكر وكالة الفضاء الصينية موعد هبوط المسبار. وهي خطوة غير مسبوقة , إذ إن المركبات الفضائية السابقة تمكنت من رؤية ذلك الجانب المظلم، لكن لم تتمكن من الهبوط عليه.



وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية إن مسبار "تشانغ إي 4" دخل في مدار القمر وأنه بات مستعدا "لأول هبوط سلس على الجانب البعيد من القمر" وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا". ولا يمكن رؤية المسبار من الأرض مطلقا، نظرا لأن القمر يدور حول نفسه بنفس السرعة التي يدور بها حول الأرض.

وكانت الصين أطلقت المسبار "تشانغ إي 4" على متن الصاروخ "لونغ مارش 3 بي"، من محطة الإطلاق في شيتشانغ، في وقت سابق من الشهر الجاري.

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