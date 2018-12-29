علماء الصين يحولون النحاس إلى ذهب

أخبار الآن | بكين - الصين ( أ.ف.ب )

توصل علماء صينيون لأول مرة إلى معرفة كيفية تحويل النحاس الرخيص إلى ذهب.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، فقد تمكن فريق البحث الصيني من تحويل معدن النحاس الرخيص إلى مادة جديدة متطابقة تقريبًا في تكوينها مع الذهب، باستخدام غاز الأرغون الساخن المشحون إلكترونيًا.

ويتمثل دور غاز الأرغون الساخن في استخدام إشعاعه سريع الحركة لتفجير ذرات النحاس وتحويلها إلى صفائح معدنية.

مع تبريد هذه الذرات وتكثيفها، تشكلت طبقة رقيقة من "الرمل". ولاحظ العلماء أن كل حبة رمل لا يتجاوز قطرها بضعة نانومترات، أي حوالي 1/1000 من حجم جرثومة.

واستخدم العلماء هذه المادة الرملية في تحويل الفحم إلى كحول، بحسب نيويورك بوست، وذلك بعد وضعها في غرفة تفاعل.

وخلال هذه العملية التي وصفها العلماء بـ"الناجحة"، توصل الصينيون إلى أن أداء الجسيمات النانوية النحاسية التي تشكل المادة الرملية مشابه لأداء معدن الذهب النفيس.

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