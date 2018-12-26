2018 عام قربنا من الفضاء أكثر وأكثر.. إليكم 11 حدثا فضائيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

العديد من الأحداث المتعلقة بالفضاء حصلت هذا العام ، جعلتنا نشعر بأننا نقترب أكثر وأكثر من السفر إلى الفضاء والعيش هناك , في هذا العام سمعنا صوت الشمس ووصل أول مسبار إلى المريخ والعديد من الأحداث الأخرى جمعناها لكم هنا :

1. علماء يكتشفون "توأماً" لشمسنا على بعد 184 سنة ضوئية.. هل هذا يزيد فرص وجود توأمٍ لأرضنا أيضاً؟

2. الإعلان عن أول فندق فاخر في الفضاء

مصدر الصورة سي ان ان

3. المحطة الفضائية الصينية "تيانغونغ-1" التي فقدت الصين السيطرة عليها في آذار/مارس 2016،تدخل الغلاف الجوي للأرض فجر الإثنين فاحترقت وتفتتت في الجو جنوب المحيط الهادئ، بحسب مصادر في قطاع الفضاء في بكين

4. السعودية تطلق قمرها الصناعي الأول الخاص بالاتصالات

5. ناسا ترسل طائرة مروحية صغيرة في إطار بعثة عام 2020 لوضع مسبار من الجيل التالي على سطح المريخ، فيما يمثل أول مرة يتم فيها استخدام مثل هذه الطائرات في عالم آخر

6. أول دولة فضائية

7. سماع صوت الشمس لأول مرة

8. اشارات راديو في الفضاء

9. الصين تقرر صنع قمرها الخاص ليضيء الأرض

تنوي الصين إطلاق قمر مزيف في الفضاء بهدف إضفاء السطوع على السماء في الليل، بإقليم صيني.

وربما تتعدى الخطة إلى أكثر من قمر مضيء فوق سماء مدينة تشنغدو، في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية.

10. إطلاق القمر الصناعي الإماراتي خليفة سات من منصة الصواريخ (تانيغاشيمـا) في اليابان

مصدر الصورة : @ArrajolM

11."سبيس إكس" تطلق بنجاح صاروخ فالكون مع شاحنة "دراغون" الى المحطة الفضائية الدولية

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