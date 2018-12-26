علماء يطلقون ابتكاراً جديداً يحميكم من سرطان الجلد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت مجلة "ساينس ترانسليشونال ميديسن" أن "مجموعة من الباحثين، ابتكرت جهازاً صغيراً يعمل بدون بطارية، ووظيفته قياس مقدار الأشعة فوق البنفسجية التي يتعرض لها الشخص أثناء تواجده في جو مشمس".

ولفتت المجلة إلى أنّ "هذا الجهاز الذي لا يتعدى حجم عملة معدنية ويمكن ارتداؤه، يتمتع بقدرات لاسلكية تسمح للمستخدمين بالاطلاع على بيانات بشأن مقدار الأشعة فوق البنفسجية من خلال الهاتف الذكي". كذلك، فإن "هذا الجهاز الحساس يتيح أيضاً امكانية تحديد مقدار أشعة الشمس المطلوب التعرض لها بموجب شروط علاجية معينة".

ويعتبر هذا الجهاز هو الأول الذي يعمل بدون بطارية، في حين أن هناك أجهزة حساسة أخرى تحتاج إلى طاقة عبر بطاريات لتعمل على قياس الأشعة فوق البنفجسية التي يتعرض لها الجسم. كذلك، فإنّ هذا الجهاز يمكن أن يتحمل دورة غسيل في غسالة الملابس الكهربائية بدون أي تأثيرٍ عليه.

وعلمياً، فإنّ كثرة التعرض للأشعة فوق البنفسجية تزيد خطر إصابة الفرد بـ سرطان الجلد. ومن الشائع أن يولد الأطفال الخدج وهم يعانون من مرض الصفراء، ويكون العلاج باستخدام الضوء الأزرق. وبهذه الأجهزة المبتكرة يمكن للممرضات والأطباء ضمان حصول الرضيع على جرعة ملائمة.

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