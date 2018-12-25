5 أمورٍ خيبت آمال مستخدمي "آبل" خلال العام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال العام 2018، قدمت شركة "آبل" العالمية العديد من الابتكارات، إلاّ أنها لم تكن على قدر آمال المستخدمين.

وفي هذا الصدد، أورد موقع "بيزنس إنسايدر" أبرز 5 أمورٍ مرتبطة بـ"آبل"، خيّبت آمال المستخدمين في العام 2018:

1- هاتف "IPhone SE"

أوقفت "آبل" إنتاج "iPhone SE" أصغر وأرخص هواتفها.

2- أسماء هواتف مزعجة

أطلقت "آبل" أسماء مزعجة نطقاً على هواتفها الجديدة مثل "iPhone XS" و"iPhone XS Max" و "iPhone XR".

3- مزايا "آي أو إس 12"

إن أبرز مزايا "آي أو إس 12" يصعب العثور عليها واستخدامها وفهمها، وهي تتمثل في "اختصارات سيري".

4- سماعات "ايربودز" الجديدة

أعلنت "آبل" خلال العام 2018 أنها ستشكف عن سماعاتها "ايربودز" الجديدة، إلاّ أن ذلك لم يتحقق.

5- مكبر الصوت الذكي "هوم بود"

رغم أنه يتمتع بمزايا كثيرة، إلّا أن مكبر الصوت هذا عاجز عن أداء مهام تؤديها أجهزة مشابهة منافسة لدى غوغل وأمازون، كعدم عمله مع خدمات الموسيقى الأخرى أو هواتف أندرويد.

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