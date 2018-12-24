مهندس "ناسا" يخدعُ 45 مليون شخصاً ويعتذر.. ماذا فعل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف المهندس السابق في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، مارك روبر أنّ "الفيديو الذي نشره مؤخراً (17 كانون الاول الجاري) والذي يتحدث عن "قنبلة البريق المخصصة لمواجهة اللصوص، وحصد عشرات الملايين من المشاهدات، احتوى على لقطات مفبركة، وقد بادر إلى حذفها لاحقاً".

ويتعلق الجزء المحذوف بلقطات توثق ما قيل إنهم لصوص، لكن تبين فيما بعد أنهم ليسوا كذلك، إذ علم فيما بعد أن مساعده وظف شخصين من أجل جلب الأغراض التي كانت موضوعة على عتبة البيت.

وجاء كلامُ روبر في تغريدةٍ له نشرها عبر حسابه على "تويتر"، حيث أبدى اعتذاره من المشاهدين، مشيراً إلى أنّه "أزال المحتوى المفبرك والذي تبلغ مدته دقيقة ونصف الدقيقة من أصل 9 دقائق و40 ثانية، المدّة الإجمالية للفيديو". وأتت هذه التغريدة بعد حملةٍ كبيرة قامت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تحدّثت عن تناقضات في الفيديو، وذلك بعدما حقق أكثر من 45 مليون مشاهدة.

وكان روبر لفت إلى أنّ "الفكرة من هذه القنبلة غير المميتة إزعاج اللصوص الذين يأتون إلى منزله ويسرقون الأغراض الموجودة على عتباته." ويقوم ابتكار المهندس الأميركي على انفجار حبيبات صغيرة براقة لها رائحة كرهية بمجرد فتح الصندوق المغلق، فضلاً عن جهاز تتبع وكاميرات توثق ما يدور حولها.

للمزيد:

باحثون: 15 دقيقة كافية لشحن السيارة الكهربائية في المستقبل