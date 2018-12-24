اكتشافان بارزان في 2018.. هذا ما أعلنه العلماء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مع اقتراب العام الحالي 2018 على نهايته، أدرجت مجلة "science" العلمية اكتشافين لعلماء المتحجرات الروس على قائمة أهم الاكتشافات العلمية لهذا العام.

وبحسب المجلة، فإنّ الاكتشاف الأول يتمثل في رفات أول هجينٍ للبشر، عثر عليه في مغارة "دينيس" بجبال ألتاي الروسية، وكذلك آثار عضوية لأول الحيوانات متعددة الخلايا القديمة التي عثر عليها في محافظة أرخانغلسك شمال روسيا.

وكان عالم المتحجرات سفانه بآبو، أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2010، عن اكتشاف نوع ثالث من الإنسان القديم، إضافة إلى إنسان النياندرتال والإنسان العاقل (هوموسابينس)، الذي عثر على رفاته في مغارة "دينيس" بجبال ألتاي في روسيا.

إلى ذلك، فإنّ هناك اكتشافاً آخر لعلماء المتحجرات الروس، يخصّ ظهور الحياة على كوكبنا. فقد أوضح العلماء في الوقت الحاضر أنّ "الحياة نشأت على وجه الأرض منذ 3 مليارات عام، إلّا أن تلك الحياة كانت على مدى 2.5 مليار عام، على شكل مخلوقات أحادية الخلايا".

ولفت العلماء إلى أنّ "الحيوانات متعددة الخلايا لم تظهر إلا منذ 600 مليون عام، أي في عصر إديكار". ولم يسلط العلم أي ضوء على حياتها، ما ترك العلماء في نقاش دائم بهذا الشأن.

مصدر الصورة: Mail Новости - Mail.Ru

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