ما لم يتوقعه أحد.. علماء يحولون النحاس إلى ذهب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة نشرتها مجلة "ساينس أدفانسز" أنّ "باحثين صينيين تمكّنوا من تحويل النحاس الرخيص إلى مادة جديدة شبه مطابقة للذهب".

ولفت الباحثون في معهد داليان للفيزياء الكيميائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في لياونينغ الصينية، إلى أنّ "هذا الاكتشاف سيقلّل بشكلٍ كبير من استخدام المعادن النادرة والكلفة في المصانع، وحتى انتاج الأجهزة الالكترونية الباهظة الثمن".

وخلال بحثِهم، قام البروفوسور جيان سون وزملائه بإطلاق تيارٍ من غاز الأرغون الساخن المشحون بالكهرباء على النحاس. وبهذا الإجراء، تشحن ذرات المادة وتجعل الالكترونات أكثر كثافةً وثباتاً. وبنتيجة ذلك، يتحوّل النحاس إلى مادة قريبة من الذهب من حيث مقاومة التآكل والأكسدة ودرجات الحرارة العالية.

وبالنسبة للمزيِّفين، فإنّ استخدام هذه المادة قليل الفائدة، نظراً لكثافتها الخفيفة كما النحاس، الأمر الذي يجعل منها خياراً خاطئاً في صناعة سبائك الذهب أو العملات الذهبية المزيفة.

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