تسريبات حول هاتف سامسونغ جالاكسي اس 10 الجديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رشا سليمان)

كشفت تسريبات جديدة أن شركة سامسونج ستطرح هاتفها الجديد غالاكسي "إس10" بأكثر من حجم، وذلك لتوسيع دائرة الخيارات أمام المستخدمين ، إلى جانب إضافة الشركة لتقنيات و ميزات جديدة لم توفق فيها سامسونغ في إصداراتها السابقة، المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا سليمان



في ظل التطور الملفت الذي يشهده عالم التكنولوجيا تتنافس شركة سامسونج مع نظيراتها لتثبت مكانتها في الأسواق العالمية إذ كشفت تقارير عدة عن أهم مزايا جهازها الجديد سامسونغ جالاكسي S10 ، كما ذكرت صحف بريطانية ،إن الهاتف الجديد من شركة سامسونغ سيتفادى "الخطأ"

الذي وقعت فيه الشركة المنافسة الأمريكية آبل

وأوضحت التسريبات أن شاشة "إس 10" لن تحتوي على ما يعرف بـ"الشق" أو "النتوء Notch"

، الذي ظهر على شاشة آيفون X.

إذ واجهت شركة آبل في الأونة الأخيرة كثير من الانتقادات والسخرية بعد تصميم "النوتش"، من قبل المنتقدين الذين وصفوا التصميم الجديد بإنه أفقد الشاشة جماليتها،

وأضافت التسريبات أن سامسونغ ستتفادى تصميم الشاشة بالاعتماد على "الشق"،الذي وضعته آبل وسط أعلى شاشة الآيفون، كما سيضم الهاتف كاميرا إلى جانب أجهزة الاستشعار.

وأظهرت شركة سامسونغ أنها ستعمل على دمج ثلاث كاميرات خلفية في الهاتف، تموضعت بشكل أفقي بالإضافة إلى

غياب ماسح بصمة الإصبع في القسم الخلفي للهاتف، ما قد يعني أنه سيُدمج في الشاشة ذاتها ، ويعرف عن شركة سامسونغ مواكبتها السريعة وتحديثها للتصاميم، مثلما أعادت تصميم ، جهازها اللوحي غالاكسي 10.1، في غضون أسابيع من أجل منافسة أفضل مع آيباد 2.

كما ينتظر أن يتم الكشف عن الهاتف في فبراير /شباط من العام القادم ، وسط مساع من الشركة الكورية إلى تعزيز حصتها في سوق الهواتف الذكية وذلك وسط منافسة شرسة مع هواوي وآبل.

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