فيسبوك تعتزم إطلاق عملة مشفرة لتحويل الأموال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

فيسبوك يعتزم إصدار عملة مشفرة تختص بإجراء عمليات التحويل المالي على تطبيق الرسائل الشهير "واتسآب"، ومن المنتظر أن تركز على سوق التحويلات المالية في الهند، وفق ما أفادت تقارير إعلامية.

مصادر مطلعة في "فيسبوك" قالت إن الشركة تبحث حاليا إمكانية طرح هذه العملة الرقمية على أن تكون مرتبطة بالدولار، بغرض الحد من التأثير السلبي لتقلبات الأسواق المالية.

قالت شبكة "بلومبيرغ" إنه من المفترض أن تستخدم هذه العملة في عمليات تحويل الأموال التي تتم داخل تطبيق "واتسآب".

وأوضحت الشركة أن عملية إطلاق العملة لن تكون في وقت قريب، إذ تعمل الشركة على تطوير الاستراتيجية الخاصة بالعملة، مثل تحديد الأصول الضرورية لحمايتها، فضلا عن حمايتها من تأثيرات العملات الأخرى المتوفرة حاليا في الأسواق.

وأصدر ناطق باسم "فيسبوك" بيانا قال فيه "كغيرنا من الشركات الأخرى، نعمل على الاستفادة من تقنية بلوك تشين. ويكتشف فريق لدى الشركة إمكانيات استغلال تلك الفرص عبر تطبيقات عديدة. وليس لدينا المزيد حاليا للكشف عنه".

في سياق متصل، أعلن المدعي العام للعاصمة الأمريكية واشنطن أن المدينة رفعت دعوى قضائية على شركة "فيسبوك"، وقال إن الدعوى "بخصوص فضيحة تفجرت، في وقت سابق هذا العام، تشمل استخدام شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية، بيانات من موقع التواصل الاجتماعي العملاق على الإنترنت"، بحسب "واشنطن بوست".

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