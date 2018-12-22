تقنية التصوير الثورية الجديدة من سامسونغ "الليل الساطع"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت تقارير في مجال الهواتف الذكية أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تعمل على تطوير خاصية التصوير الليلي.

وأشارت التقارير إلى أن سامسونغ تقوم، بصورة منفردة، بتطوير هذه الخاصية، الشبيهة بتقنية "الرؤية الليلية" الجديدة في غوغل.

واكتشفت مجموعة من مطوري أكس دي إيه، هذه الخاصية المقبلة، التي سيطلق عليها اسم "الليل الساطع" في شفرة النسخة الأخيرة من نظام التشغيل "أندرويد باي" الخاصة بهاتف غالاكسي نوت 9.

وهذه الخاصية تتم بواسطة التقاط مجموعة متعددة من اللقطات المتزامنة قبل أن يتم تجميعها معا للوصول إلى الصورة النهائية.

وبحسب التشفير لهذه الخاصية، فإنه سيترك للمستخدم مسألة التقاط صور ساطعة حتى في أكثر الأحوال قتامة وإعتاما.

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