وثائق تثبت تسريب فيسبوك لبيانات المستخدمين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قيامَ شركة فيسبوك بمشاركة بيانات المستخدمين، بما فيها رسائُلهم الشخصية من دون علمهم، مع شركات أخرى.

وتمكنت الصحيفة الأمريكية من الوصول إلى تلك المعلومات عبر الاطلاع على 270 وثيقة سرية من الأوراق الداخلية في فيسبوك، وكذلك حوارات أجرتها مع 60 شخصية تتنوع بين موظفين سابقين بفيسبوك ومسؤولين حكوميين وخبراء أمن معلوماتي.

وأكد التقرير، قيام الشركة الزرقاء بمشاركة بيانات مستخدميها بهدف فتح أسواق جديدة لها مع أكثر من 150 شركة من كبرى الشركات التقنية والتجارية على مستوى العالم.

وفصّل التقرير المطول، في نوعية البيانات التي حصلت عليها بعض الشركات، فعلى سبيل المثال، محرك بحث مايكروسوفت Bing كان يحصل على أسماء جميع مستخدمي فيسبوك، دون رضاهم، وكذلك كانت خدمات الترفيه Netflix وSpotify كانت تتمكن من قراءة رسائل المستخدمين الشخصية، أما عن شركة أمازون فكانت تحصل على أسماء المستخدمين وبيانات أصدقائهم، بينما “ياهو” كان يحصل على نسخة من جميع منشورات المستخدمين، وذلك على الرغم من أن فيسبوك كان قد أعلن مطلع العام الحالي، أن هذا النوع من مشاركة البيانات كان قد تم إيقافه نهائيًا منذ سنوات.

وكانت شركة فيسبوك قد تعهدت في عام 2011 أمام هيئة التجارة الفيدرالية بأنها لن تقوم بأي عمليات لمشاركة بيانات المستخدمين مع أي طرف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر دون علم المستخدمين.



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