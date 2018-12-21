فنان يخرج شرايين الأرض في لوحة علمية قيمة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

ابتكر المحلل روبرت سوكوز، خريطة ملونة جديدة ورائعة للأنظمة النهرية في العالم، والتي تكشف عن مشهد غير مسبوق لـ "الشرايين" المتدفقة على كوكب الأرض.

وتعرض الخريطة التي عمل عليها على مدى عدة أشهر، كل حوض نهري في العالم بلون مختلف حسب عمق المياه.

وأمضى السيد سوكوز، وهو محلل نظم المعلومات الجغرافية (GIS) من خلال التجارة، معظم حياته العملية لدراسة جغرافيا الدول المختلفة.

ويقوم السيد سوكوز بجمع بياناته بجهد مضن، حيث يحلل المعلومات من مجموعة متنوعة من الوكالات الحكومية وغير الحكومية.

وليس لدى المواطن الهنغاري خلفية فنية سابقة، لكنه يقول إن الخريطة مستوحاة من "الطبيعة المملة" للكتب المدرسية. وأنشأ نظاما تمثل فيه الخطوط العريضة التدفق الأعلى.

ويمكن شراء خريطة العالم عبر الإنترنت بأسعار تبدأ من 7.9 جنيه إسترليني فقط، للحصول على صورة عالية الجودة قابلة للتحميل. ويمكن بعد ذلك طباعة الصورة على عدد من الأسطح، بما في ذلك القماش والورق والمعدن والخشب والزجاج.

وأثبتت الصور نجاحها لدرجة أن روبرت يكسب دخلا ثابتا منها، على الرغم من أنه ما زال يشعر بالغرابة عندما يشير إليه الناس بـ "الفنان".

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