صور مذهلة تظهر حفرة ضخمة على سطح المريخ ممتلئة بالمياه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في حين أن وجود الماء السائل على سطح المريخ لا يزال موضوعًا مثيرا للإهتمام، إلا أن الجدل قد حسم منذ وقت طويل بشأن وجود مسطحات كبيرة للجليد على سطح الكوكب الأحمر.

وقد حصلت المركبة "مارس إكسبريس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية على صور مذهلة لحفرة بركانية يجللها الجليد تسمى كوروليف، وهي فوهة يبلغ قطرها 81.4 كيلو مترا. وفقا لموقع "sciencealert".

مثل كوكب الأرض، المريخ لديه مواسم. ومثل الأرض ، تؤدي المواسم الأكثر دفئًا إلى ذوبان الجليد أو انحسار كتلته. لكن فوهة كورولوف، التي وجدت بفعل تأثير هائل في وقت ما من تاريخ المريخ البعيد، لا تتأثر بتقلبات الطقس إلا الشيء القليل، ويعود ذلك الى ميزة جيولوجية معروفة تدعى "الفخ البارد" وهذا بالضبط ما يبدو عليه الأمر في فوهة كورولوف، فهي حفرة عميقة للغاية، فعلى بعد أكثر من كيلومترين تحت أرضية الحفرة ترتفع قبة من الجليد المائي، بسمك 1.8 كم، ويصل قطرها إلى 60 كيلومترا.

بالنسبة للحجم، تحتوي الفوهة على حوالي 2200 كيلومتر مكعب من الجليد، ولا يعرف ما إذا كانت هذه الكتلة من الجليد النقي أم أنها ممزوجة بغبار الكوكب.

ويعلل العلماء صلابة الكتلة الجليدية بأنها تتعرض لتيارات متواصلة من الهواء البارد وبما أن الهواء موصل ضعيف للحرارة فإنه يحمي الجليد ويقيه من الذوبا.

(يذكر بأن مناخ المريخ يحتوي على هواء شبيه بتركيب هواء الأرض إلا أنه أقل كثافة بكثير وغير قابل للتنفس).

وقد سميت الفوهة نسبة الى المهندس السوفيتي سيرجي كوروليف. الذي يعود له الفضل في تطوير صواريخ مكنت البشر من غزو الفضاء.

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مصدر الصور: موقع "sciencealert".