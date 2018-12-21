شاهد كيف تعمل تقنية ساعة آبل الجديدة " Walkie-Talkie "

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيستفيد مستخدمو ساعات آبل الذكية من ميزات عدّة قد لا يعلم بعضهم بها، ومن بينها ميزة الـ Walkie-Talkie الجديدة التي تتيح إمكانية التواصل الصوتي السريع مع أي مستخدم.

فبمجرد لمسة يدّ يمكنكم تفعيل هذه الميزة الفعالة التي قد تغنيكم عن استعمال الهاتف في بعض الحالات، إذ تقدم ساعة watchOS 5 هذه الطريقة الجديدة للتواصل بالصوت وبمجرد نقرة من على معصمكم.

وتعمل من خلال الاتصال المباشر بين الساعات وتتميز بالسرعة والطابع الشخصي، ويمكن تفعيلها بين مستخدمي ساعات Apple Watch المتوافقة حول العالم عبر شبكة Wi-Fi أو خدمة الهاتف.

ولاستخدام "ووكي توكي"، يجب توفر أحدث نظام watchOS 5 لديكم أنتم ورفاقكم ولتفعيلها سيحتاج كل من جهتي الاتصال إلى إعداد تطبيق FaceTime على هاتف iPhone والحصول على إمكانية إجراء مكالمات صوتية وتلقيها على FaceTime.

أما لبدء المحادثة، اختاروا اسم مستخدم، المسوا زر التحدث مع الاستمرار بالضغط عليه، ثم قولوا رسالتكم، و إذا رأيتم "جارٍ الاتصال" على الشاشة، فانتظروا حتى ينتهي "ووكي توكي" التسجيل ومن بعدها يستطيع المتلقي سماع صوتكم والتحدث معكم في الحال طالما أنه يرتدي الـApple Watch .

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