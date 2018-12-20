لحظة تاريخية.. إيلون موسك حل عقدة الإزدحام بنفق ثوري (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن الملياردير الأمريكي الشهير، إيلون موسك، عن افتتاح أول نفق سريع مخصص لحركة السيارات تحت مدينة لوس أنجلوس فى الولايات المتحدة. وقد تم اختبار آلية عمل النفق خلال افتتاحه، عبر وضع سيارة على منصة تتحرك على سكة حديدية، مزودة بعجلات جانبية.

ووصف موسك الأمر بأنه "إطلاق منتج"، وقال إن الحدث سيشمل "سيارات نقل مستقلة وقانونية بالكامل للنقل البري". كما ستقوم شركة الأنفاق بإظهار "مصاعد السيارات الأرضية النفقية" المستقبلية التى سترفع الباصات الكهربائية إلى الأنفاق تحت الأرض من خلال المصعد.

وقال موسك فى وقت سابق إن الشركة ستقدم لعملائها رحلات مجانية فى النفق الاختباري بعد يوم من إطلاقه. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن موسك أن الشركة قد وصلت إلى لحظة تاريخية عندما انتهت من حفر النفق..

ويتنقل راكبو الدراجات عبر النفق على مركبات عالية السرعة يمكنها الوصول إلى سرعات تصل إلى 150 ميلاً في الساعة، وتنحدر المركبات في النفق عبر المصاعد عند طرفى المسار، قبل الانطلاق على مسار حيث يمكن أن تصل سرعته إلى 125 ميلاً فى الساعة (200 كم / ساعة).

إقرأ أيضا:

إيلون موسك ينشر أول فيديو لنفق لوس أنجلوس السريع