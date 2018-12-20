خط ضوئي في السماء يفاجئ سكّان كاليفورنيا.. ماذا حصل؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت سماء منطقة "باي أيريا" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، خط ضوء غريبٍ خلفه جسم طائر، الأمر الذي أثار الريبة والدهشة بين السكان. وقد ظنّ بعضهم أنّ الضوء الساطع هو صاروخ أمريكي كان من المخطّط إطلاقه إلى الفضاء من قاعدة دير بيرغ القريبة، لكن تمّ تأجيل ذلك.

ومع كثرة التكهنات حول نوعية هذا الجسم الذي برز بشكلٍ مفاجئ في سماء باي أيريا، عمدت وكالات الأنباء الأمريكية إلى التحقق من الأمر، معتمدة على روايات شهود وعوامل أخرى في المنطقة. غيرَ أنّ علماء يعملون في مرصد "ليك" التابع لجامعة كاليفورنيا، كشفوا ماهية هذا الجسم، مؤكدين أنّه "نيزك محترق مرّ في سماء المنطقة".

ولفت العلماء إلى أنّ "النيزك كان السبب وراء شريط الضوء الذي ظهرَ بعد غياب الشمس في الولاية"، موضحين أنّ "تحليقه في السماء لم ينجم عنه أي أضرار".

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