"تويتر" تُطلق تقنية جديدة لتنظيم "التغريدات"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "تويتر"، عن إطلاقها تقنية جديدة تسمح للمستخدمين بالاختيار بين عرض التغريدات وفقاً للأهمية أو الترتيب الزمني. وتهدف التقنية الجديدة إلى تسهيل عرض التغريدات بحسب ما يختاره مستخدموا تويتر.

ويُقدّم تطبيق "تويتر" زِراً للتبديل بين طريقتي العرض. إذ تُعدّ هذه الخطوة اعترافاً بحقيقة أن "تويتر غالباً ما يكون مفيداً للغاية في الوقت الفعلي، خاصة خلال الأحداث المباشرة مثل الألعاب الرياضية وغيرها من الأحداث المختلفة".

كما يتميّز هذا الزر بأنه يسمح للشركة بفهم سلوك المستخدم، فلو كان المستخدم يحب رؤية التغريدات حسب الأهمية في غالب الوقت، فإن التغريدات ستظهر حسب الأهمية افتراضياً ما لم يغير المستخدم طريقة العرض.

ويُمكن الآن للمستخدمين التبديل بين طريقتي العرض بسهولة من خلال النقر على زر "النجوم" الذي يظهر أعلى الصفحة الرئيسية للتطبيق على الأجهزة المحمولة. يُذكر أن شركة "تويتر" قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي، أنها تعمل بشكل فعلي على توفير طريقة تتيح للمستخدمين مزيداً من التحكم في الخط الزمني ثم بدأت اختبار الأداة الجديدة.

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