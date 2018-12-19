9 أشياء يمكنك القيام للحد من التغيّر المناخي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد نشعر في بعض الأحيان أننا عاجزون عن التأثير على قطاعات ضخمة مثل النقل والطاقة بأنفسنا والتي بدورها تحدث فروقا سلبية في المناخ. ولكن في حين أننا نشعر بالعجز التام، هل ثمة ما يمكن أن نقوم بفعله ضمن حدود مقدرتنا؟

صحبح أن القوى الصناعية لا تصغي لاحتجاجات المدافعين عن حقوق البيئة، ولا تقرأ رسائل الأفراد الذين يعانون من التغير المناخي، لكنها لا تعطل أيضا إسهام الفرد إن أراد التدخل بشكل إيجابي.

وفيما يلي قائمة بإجراءات بسيطة يمكن من خلالها دعم التوازن البيئي باجتهاد فردي:

1. كن نباتيا أو شبه نباتي إن استطعت: عادة ما تكون تشكل حصة انبعاثات غازات الدفيئة من الزراعة الحيوانية ما نسبته 14.5 في المائة إلى 18 في المائة . وهذا يعني أننا نسهم بشكل إيجابي في خفض انبعاثات الدفيئة عند التقليل من استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان.

2. تناول الطعام العضوي عندما تستطيع: علاوة على أن الطعام العضوي صحي أكثر من سواه، فإن الأغذية المدعومة بأسمدة صناعية تسهم بدورها في دفع عجلة الصناعات الكيميائية، وهذا ما يشكل بدوره عبئا مضاعفا على البيئة.

3. شراء منتجات محلية عندما تستطيع: شراء منتجات محلية مصنوعة من مواد محلية المصدر. بما في ذلك الطعام أيضًا، يخفف من وتيرة نقل البضائع ، وبذلك قد نسهم في تخفيف التغير المناخي.

4. التعايش مع المناخ: نمتلك قدرة كبيرة نحن البشر على التعايش مع الظروف المناخية خصوصا في المناطق المعتدلة أو الدافئة، وهذا يعني أننا حينما نفخض سقف متطلبات الرفاهية، فإننا نساهم بشكل كبير وفارق في تخفيف الضغط عن البيئة، ويتمثل ذلك في الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية أو الوقود لتكييف الأبنية والمنازل.

5. أوقف مجفف الملابس: هذه التقنية المفرطة في الرفاهية، تسهم بشكل كبير في استهلاك الطاقة الكهربائية وبالتالي الى استهلاك قدر كبير من الوقود الأحفوري لأنتاج تلك الطاقة، حاول أن تعود الى النمط السابق في تجفيف ملابسك، فهو أقل كلفة على جيبك وعلى البيئة، وأكثر صحة.

6. قدميك وسيلة نقل ممتازة: من غير الجيد صحيا وبيئيا أن تستقل سيارتك للوصول الى الوجهة التي تريد، ثمة قدرة حلول أخرى وهي المشي إن كانت المسافة قريبة، أو الدراجة الهوائية، وستكون بذلك قد خففت من انبعاثات الغازات السامة التي تنتجها محركات السيارات.

7. الأطفال: إذا كان لديك أطفال، فلا تستخدمهم كذريعة لشن الحرب على البيئة، "لدي أطفال ، لذلك يجب أن أشتري اللحوم"، "لدي أطفال ، لذلك يجب أن أقود سيارة"." يقدر الباحثون أن كل طفل يزيد من انبعاثات الكربون لدى الوالدين بنحو ست مرات! تحل بقليل من الوعي، واقتصد في نمط حياتك ولا تجعل أطفالك ذريعة للإسراف أو انتهاج نمط حياة استهلاكي.

8. إعادة التدوير: برزت عملية إعادة التدوير كفضيلة قبل أن نعلم أن لدينا مشكلة مناخية، وتبين أن نقل المواد ومعالجتها لإعادة التدوير، يستخدم طاقة أقل من صنع منتجات جديدة من الصفر.

9. تعويض انبعاثات الكربون الخاصة بك: بعد الانتهاء من كل ما سبق، سنظل مسؤولين عن بعض الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها حتى ينظف مجتمعنا تصرفاته. هنا يمكنك أن تساهم في دفع مبالغ زهيدة لجمعيات تدعم البدائل البيئية، أو مراكز الدراسات المناخية، أو يمكنك الإشتراك في حملات تشجير وتخضير وما الى ذلك من النشاطات التي تعنى بالحفظاظ على أمنا الأرض.

إقرأ المزيد:

أحجام القطط ازدادت عبر الزمن.. هذا ما كشفه العلماء (دراسة)