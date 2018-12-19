شارك قصة نهاية عام 2018 مع سناب شات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

ما أجمل أن تعيد تذكر أجمل الأحداث التي حصلت معك هذا العم مع أصدقائك .. سناب شات مع قرب نهاية هذا العام أعلن عن إطلاق ميزة جديدة لعملائه وهي Year End Story والتي تمنحهم قصة سريعه لبعض اللحظات المهمة التي قاموا بمشاركتها خلال السنة.

الفكرة ببساطة هي ان التطبيق سيقوم بتجميع بعض السنابات الخاصة بك من الارشيف مع لحظات يعتقد انها مميزة من ناحية السهر والاحتفال والهدوء والسفر واستخدام الرموز التعبيرية بالاضافة لعدد سناباتك طوال العام ثم يقوم بتجميع كل هذا في قصة واحدة.

هذه القصة يمكنك الاحتفاظ بها في هاتفك ويمكنك ايضاً مشاركتها مجدداً مع اصدقائك وللوصول اليها كل ماعليك القيام به هو الذهاب إلى البوم الذكريات والتحديث لتظهر لك علامة تبويب جديدة تحمل اسم ” ذكريات 2018″.

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