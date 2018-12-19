إنسان آلي مصمم لبث السعادة لمستخدميه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت شركة "جروف إكس"، التي أسسها متخرج من وحدة الروبوتات التابعة لمجموعة سوفت بنك اليابانية، عن أول ابتكار لها الثلاثاء 18 كانون الأول (ديسمبر) وهو إنسان آلي مرافق مصمم لبث السعادة لمستخدميه.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جروف إكس، كانام هاياشي، في بيان صحافي أثناء إطلاق الإنسان الآلي الجديد "لافوت لا يمكنه المساعدة في الأعمال المنزلية فحسب وإنما يستطيع أيضا تحفيز قدرتك على الحب".

يستخدم الإنسان الآلي الذكاء الصناعي للتواصل مع من حوله ويتحرك على عجلات ويشبه طائر البطريق بعينين مرسومتين ويرتدي ملابس قابلة للتبديل ويتواصل عن طريق إصدار صرير.

والروبوت مصمم لإبداء عاطفة للمستخدمين الذين يتعاملون معه بود إذ يصبح دافئاً عند لمسه أو "ينام" عند احتضانه أو يتبع مستخدمه عندما يناديه.

ولهذا الإنسان الآلي استخدامات عملية محدودة تقتصر على أداء مهام بسيطة مثل مراقبة الرضع أو مراقبة المنزل عبر كاميرا يمكن للمستخدمين الولوج لها عبر تطبيق على الهاتف المحمول أثناء وجودهم خارج المنزل.

وجمعت الشركة 8 مليارات ين (71.1 مليون دولار) من مستثمرين منهم تويوتا موتور كورب وشركة لاين كورب والحكومة اليابانية.

وسيتنافس لافوت مع الإنسان الآلي أيبو المصمم على شكل كلب الذي ابتكرته سوني كورب واستؤنف إنتاجه مجدداً في العام الماضي بعد أكثر من عقد على توقف الإنتاج.

مصدر الصورة: موقع International News

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