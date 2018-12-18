علماء يكتشفون الحشرة الأكثر "فتكاً" على الأرض.. ما هي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اكتشف علماء الأحياء في مجلة "Royal Society Open Science" الحشرة الأسرع فتكاً على وجه الأرض، وهي "نمل دراكولا" الذي يتميز بسرعة لسعاته، إذ يصعق الحشرات الأخرى التي يواجهها في طريقه.

وبحسب العلماء الأمريكيين، فإن "هذا النمل يعمل على تغذية يرقاته من الفرائس التي اصطادها، معتمداً على ميزته الأفضل في أسرع لسعة".

تلال في البرازيل بحجم بريطانيا صنعها النمل الأبيض منذ القدم

وكان هؤلاء الخبراء اكتشفوا قبل فترة وجيزة، تلال النمل الأبيض العملاق الموجود في البرازيل، والتي يعود عمرها إلى أكثر من 4 آلاف عامٍ. وكانت هذه الحشرات حفرة 10 كيلومترات مكعبة من التربة، أي ما يساوي حجم 4 آلاف من الأهرامات الكبرى.

(نمل دراكولا - BugGuide.Net)

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