تقنياتٌ جديدة لنوم مريح وراحة مثالية.. هذا ما أطلقه المصممون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صمّم مهندسون متخصصون بالتعاون مع شركة تكنولوجيا النوم "سيمبا"، غرف نومٍ فندقية أطلق عليها اسم "zed Rooms" بطريقة فريدة من نوعها. وأمضى الخبراء 9 أشهر في تصميم الحجرات الأكثر تطوراً، والتي توفر إضاءة خافتة وجدران وردية ناعمة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن "الغرف الجديدة تساعد على النوم المريح، كما تتميز بمراتبها ذات التقنية العالية التي تساعد على الاسترخاء. ويشبه تصميم الغرب هذه رحم المرأة من الداخل، ويسمح للضيوف بالحصول على نوم حركة العين السريعة، الذي يساعد بدوره على التعلّم ورؤية الأحلام".

إلى ذلك، توفر هذه الغرف شعوراً بالأمن والهدوء، وإخماد حالة "الإنذار باللون الأحمر" في الدماغ والتي تتطور عند النوم في مكان جديد، فضلاً عن تفاعل تصميمها مع كل نقطة حساسة في الجسم، وخلق نظام إيكولوجي كامل يساعد على النوم منذ لحظة دخول الغرفة.

وتتسم الحواف المستديرة للأثاث والزوايا الناعمة، بمقدرتها على إعطاء إحساس بالحميمية والهدوء، في حين تعمل الكراسي الهزازة في الحجرة على تهدئة المرء وإيصاله إلى حالة ذهنية مريحة.

مصدر الصور: board.postjung

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