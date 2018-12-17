لمستخدمي "آبل ميوزك".. الميزة الجديدة والمنتظرة باتت بخدمتكم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مكنت شركة "آبل" الأمريكية مستخدميها من الاستفادة من ميزة جديدة عبر خدمة الموسيقى التابعة لها "Apple Music"، إذ بات بإمكانهم البحث عن الأغنية بواسطة كلماتها.

وأوضحت الشركة أنّ "الميزة الجديدة تعد استكمالاً لوظيفة البحث بواسطة اسم المطرب أو اسم الأغنية".

إلى ذلك، فقد لفتت "آبل" أنّ "سعر الإشتراك الشهري بهذا التطبيق على أجهزة أندرويد، يبلغ حالياً 9.99 دولارات". وخدمة الموسيقى Apple Music متاحة على كل الأجهزة المزودة بنظام التشغيل آي أو إس وعلى أجهزة ويندوز وماك عبر برنامج آي تيونز.

إلى جانب ذلك، فقد أتاحت "آبل"، اليوم الإثنين، خدمتها Apple Music على أجهزة المكبرات الصوتية الخاصة بشركة أمازون Echo. وباتت هذه الخدمة متوفرة على تطبيق "آليكسا" في منصة IOS وأندرويد. وبات بإمكان المستخدمين المشتركين في خدمة "آبل" اختيار خدمة البث المفضلة لتشغيل الموسيقى عبر مكبرات "أمازون" الصوتية، كما يمكنهم أيضاً إعطاء الأوامر على مساعد "آليكسا" لبث الأغاني.

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