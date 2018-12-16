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ناسا تطلق صاروخا يحمل 13 قمراً صناعيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

أطلقت شركة "روكيت لاب التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صاروخاً يحمل على متنه 13 قمراً صناعياً ، وذلك من منصة الإطلاق في نيوزيلندا.

ويشار إلى أن المهمة هي ثاني رحلة تجارية للشركة الأمريكية الخاصة التي تقوم بإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة، وهي المهمة الأولى لها بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وقالت شركة "روكيت لاب" في بيان إن "لحظة إطلاق الصاروخ تعتبر مهمة بالنسبة لصناعة الفضاء، حيث أنها أول مرة تقوم فيها "ناسا" بحجز رحلة لأقمارها الصناعية الصغيرة "كيوب ساتس"، على متن مركبة إطلاق تجارية خاصة بالشركة.

 

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