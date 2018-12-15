تطوير حاسوب أصغر من حبة الأرز: قد يستخدم داخل جسم الإنسان!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت مجموعة من العلماء في جامعة "ميشيغان" الأمريكية، من تطوير حاسوب صغير جداً، إذ تبدو حبة الأرز عملاقة أمامه. وكشف موقع "بيزنيس إنسايدر" أنّ "هذا الحاسوب الثوري لا يتعدّى 0.3 ميليمتر، وهو أصغر حاسوب تشرف شركة IBM على صناعته حتى اليوم".

وبحسب العلماء، فإنّ "هذا الحاسوب المجهري، سيقدم خدمات كبرى في الرعاية الصحية والصناعة البتروكيماوية"، لافتين إلى أنه "يتميز بقدرة فائقة على التعامل مع التيارات وضبطها، كما أنه يضمّ معالجاً، لكنه لا يتيح مزايا الكمبيوتر العادي".

أمّا في المجال الصناعي، فإنّ هذا الحاسوب سيساعد على مراقبة الخزانات في الصناعات البتروكيماويات. وفيما خصّ الصعيد الأمني، فإنه يتيح تعزيز عمليات المراقبة الأمنية الصوتية والمرئية.

غير أنّ الباحثين أشاروا إلى أن "هذا الحاسوب يتضمن عيباً بازراً، وهو أنه يفقد كافة البيانات إذا انقطعت عنه الطاقة الكهربائية"، موضحين أنه "من المحتمل أن يجري استخدامه داخل جسم الإنسان لأجل معرفة أسباب نمو الأورام لأجل تقليل احتمال الإصابة بالسرطان، فضلاً عن فحص الماء الأزرق داخل العين".

مصدر الصورة: PurePC

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