بينها كلمة "دونالد".. إليكم أسوأ 10 كلمات مرور للعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدرت شركة "سبلاش داتا" قائمتها لأسوأ كلمات المرور استخداماً خلال العام 2018، والتي لم تشهد أي تغييرات كبيرة مقارنةً مع قوائم الأعوام الماضية.

وعمدت الشركة إلى تحليل أكثر من 5 ملايين كلمة مرور تمّ تسريبها عبر الإنترنت، ليتبين لها أنّ أغلب المستخدمين يعتمدون على كلمات مرور ضعيفة وبسيطة يمكن لأي شخص معرفتها وتخمينها.

إلاّ أنّ أبرز الكلمات الجديدة التي ظهرت على قائمة العام 2018 فكانت الإسم الأول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "دونالد"، حيث احتلت المرتبة 23 بين كلمتين جديدتين تماماً وهما: aa123456 وpassword1.

وفيما يلي، إليكم قائمة بأسوأ 10 كلمات مرور في 2018 تبعاً لمعدلات استعمالها، بحسب "سبلاش داتا":

1- "123456" (للعام الخامس تواليا)

2- "password"

3- "123456789"

4- "12345678"

5- "12345"

6- "111111"

7- "1234567"

8- "sunshine"

9- "qwerty"

10- "iloveyou"

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لشركة "سبلاش داتا" مورغان سلين، عن "دهشته من إصرار المستخدمين وضع أجهزتهم وحساباتهم في دائرة الخطر، رغم الأنباء المتكررة حول عمليات الاختراق والهجمات التي تتعرض لها شركات ومؤسسات كبرى".

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