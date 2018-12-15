اختراعٌ سيقلب الموازين.. حبوبٌ ستعلمك لغة كاملة بدون مجهود!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبرُ عصرنا الحالي "عصر اللغات". فكلّ شخصٍ يدأبُ إلى تعلّم لغة جديدة من خلال دوراتٍ تعليمية أو من عبر الإنترنت. غير أنّ ما لم يتوقعه أحدٌ هو ما توصل إليه عالم أمريكي يدعى نيكولاس نيغروبونتي، الذي كشف عن "وجود تجارب لاختراع حبوب تجعل من يتناولها قادراً على تعلم لغة جديدة بالكامل".

وفي حديثه عن انجازات علمية قيد التطوير، فقد أشار نيغروبونتي في محاضرة نظمها مجلس ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعنوان "التكنولوجيا الحيوية - عنوان العصر الرقمي المقبل"، إلى أنّ "فكرة الحبوب الجديدة، تعتمد على إمكانية تفوق العقل البشري على الطبيعة والأفكار المسيطرة على الدماغ"، مستعرضاً نظريات كالتخاطب مع الدماغ والتعلم عن طريق تناول الحبوب.

ونظراً إلى أن هذه الخطوة قد تشكل طفرة علمية، وتفرض تغيرات في أنماط التعليم الحالية، فقد أشار العالم الأمريكي إلى أن "نجاح مثل هذه الأفكار يمكن أن يفجر ثورة هائلة في مجال التعليم، حيث تفترض النظرية أن اكتساب المعرفة عبر تناول حبوب، قادرة على إفراغ لغات كاملة في العقل البشري دون الحاجة إلى الاستمرار في أنماط التعليم الحالية".

وأوضح نيغروبونتي أنه "في غضون الأعوام العشر القادمة، فإننا سنرى بشكل متزايد تفاعلاً مباشراً مع الدماغ، وهذا التفاعل سيتخذ شكلين متباينين للغاية: من خارج الرأس ومن داخله". وقال: "إنّ تصوير الدماغ للأغراض الطبية شائع وكلفته في انخفاض مستمر، وقريباً سيكون من الممكن إجراؤه. ليس مستغرباً أنه سيصبح هناك أداة للتخاطب مع الدماغ، تماماً مثل واجهة المستخدم التي يتم التخاطب من خلالها مع الكمبيوتر، بل يمكننا أن نسمي ذلك قراءة الأفكار".

وختم قائلاً: "من الممكن أيضاً التواصل مع الدماغ من الداخل، ليس فقط من خلال الغرسات، بل من خلال مجرى الدم لإيصال المعلومات إلى الخلايا العصبية، وهو ما اعتمد عليه عند الإشارة إلى إمكانية التوصل إلى حبوب التعليم".

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