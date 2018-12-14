يوتيوب يحارب التطرف بحذف أكثر من 58 مليون فيديو تحريضي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أوضح مسئولون بموقع يوتيوب أنه تم حذف أكثر من 58 مليون مقطع فيديو و 224 مليون تعليق خلال الربع الثالث من عام 2018 بناء على انتهاكات لسياسات الموقع. يأتي ذلك في محاولة لإثبات تقدمها فيما يتعلق بحذف المحتوى المخالف الذي يحض على الكراهية و العنف.

واقترح الاتحاد الأوروبي أن الخدمات عبر الإنترنت يجب أن تواجه غرامات باهظة ما لم تقم بإزالة المواد المتطرفة خلال ساعة واحدة من ورود أمر حكومي للقيام بذلك. وأفاد مسؤول في وزارة الشؤون الداخلية الهندية أن شركات التواصل الاجتماعي وافقت على معالجة طلبات السلطات لإزالة المحتوى غير مقبول خلال 36 ساعة.

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