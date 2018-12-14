بالتفاصيل.. إليكم الكلمات الأكثر بحثاً على "غوغل" للعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف محرك البحث العالم "غوغل" عن الكلمات الأكثر بحثاً من قبل مستخدميه للعام 2018. ويعتمد "غوغل" على إعداد قوائم الأكثر بحثاً بحسب التصنيف، استناداً إلى عبارات البحث التي حققت أعلى معدل بحث في العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

وحلّت كلمة "كأس العالم" على رأس القائمة، تبعتها كلمة "أفيتشي" وهو "دي دجي" سويدي معروف لقي حتفه في 20 نيسان/أبريل الماضي في عمان. أمّا اسم "ماك ميلر" وهو فنان راب أمريكي توفي في أيلول/سبتمبر الماضي، فقد حلّ في المرتبة الثالثة.

وفيما يلي أبرز الكلمات التي صنفها "غوغل" ضمن الأكثر بحثاً عام 2018 فهي:

- كلمة "ستان لي"، وهو سيناريست أميركي توفي هو الآخر يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري عن عمر يناهز 96 عاماً، وهو مشهور لكونه صاحب فكرة الأبطال الخارقين من أمثال "سبايدر مان"، و"هولك"، و "الرجل الحديدي"، و"المنتقمون"، و"إكس مان".

- كلمة "الفهد الأسود"، وهي اسم للفيلم الصادر في 28 كانون الثاني الماضي للمخرج الأميركي ريان كوجر، وقد حقق إيرادات كبيرة بلغت 1.354 مليار دولار، فيما كلف إنتاجه حوالي 200 مليون دولار.

أمّا الكلمات التي تصدرت قائمة البحث في صنف الأخبار، فكانت التالي:

- المرتبة الأولى: "كأس العالم" أيضاً في المرتبة الأولى عبر العالم.

- المرتبة الثانية: "إعصار فلورنس" الذي ضرب عدداً من الولايات الأمريكية في سبتمبر/أيلول الماضي.

- المرتبة الثالثة: "نتائج ميغا مليون"، وهي جائزة يانصيب معروفة في أمريكا.

- المرتبة الرابعة: حفل الزفاف الملكي الذي جمع الأمير هاري وميغان ماركل في 19 أيار/مايو من العام الجاري، وقد تم نقل هذا العرس الأسطوري مباشرةً من قلعة وندسور بالمملكة المتحدة وتابعه الملايين عبر العالم.

- المرتبة الخامسة: كلمة "نتائج الانتخابات".

وفيما خصّ الكلمات التي تصدرت قائمة الأكثر بحثاً في صنف "الأشخاص"، فكشفت إحصاءات "غوغل" أنّ "اسم ميغان ماركل تصدر قائمة البحث، تلاها اسم دومي لافاتو وهي ممثلة أمريكية معروفة. أمّا المرتبة الثالثة، فكانت لاسم سيلفستر ستالون، وهو أيضاً ممثل ومخرج وسيناريست ومنتج أمريكي معروف. وعادت المرتبة الرابعة إلى البودكاستر الأميركي لوغان بول، والمرتبة الخامسة آلت إلى كلوي كارديشيان، وهي ممثلة أمريكية من عائلة كادريشيان المعروفة ببرامجها.

ولم يقدم "غوغل" أية إحصائيات بخصوص الكلمات الأكثر بحثاً في جميع الدول، من ضمنها المغرب، فيما حضرت بعض الدول العربية في هذه الإحصائيات، من بينها العربية السعودية التي تصدر فيها "العنوان الوطني" قائمة الأكثر بحثاً، وهو خدمة حكومية بمثابة مرجع رئيسي للعنونة في السعودية، تلتها كلمة "جدارة"، التي تشير إلى خدمة حكومية أخرى خاصة بالتوظيف الإلكتروني. وفي المرتبة الثالثة، جاءت كلمة "حلول"، وبعدها بحث عن اسم "جمال خاشقجي"، الصحافي السعودي الذي قتل في تركيا.

الكلمات الأكثر بحثاً في الإمارات العربية المتحدة

وفي الإمارات العربية المتحدة، جاءت قائمة الكلمات الأكثر بحثاً على "غوغل" على النحو التالي:

- كأس العالم

- الدوري الهندي الممتاز

- سيرديفي وبريانكا تشوبرا، وهما ممثلتان هنديتان مشهورتان

- مؤشر جواز السفر الذي احتلت فيه الإمارات المرتبة الأولى عالمياً.

الكلمات الأكثر بحثاً في فرنسا

وخلال العام 2018، فكانت أكثر جملة بحث عنها الفرنسيون هي "كيف أصبح إطفائياً"، لتأتي بعدها "وكيل عقاري" و "عارضة أزياء" و "مقاولة" و "مربية".

وفي صنف السياسة، كانت كلمة "السترات الصفراء" أكثر ما تم البحث عنها، تلاها "إضراب السكك الحديدية"، ثم "إلكسندر بنعلا"، الحارس الشخصي السابق للرئيس ماكرون، و"فرنسا الولايات المتحدة"، ثم "رئيسة كرواتيا" التي كانت أثارت الانتباه خلال حضورها برفقة فريق بلادها في نهائيات كأس العالم في روسيا.

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