لا نية لإطلاق محرك بحث في الصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل للجنة في الكونجرس الأمريكي لا نية لدى الشركة لإعادة إطلاق محرك بحث في الصين رغم أنها ما تزال تدرس الفكرة. وأثار مشرعون وموظفون في جوجل مخاوف من أن الشركة ستمتثل لسياسات الرقابة على الإنترنت في الصين إذا دخلت من جديد سوق محركات البحث في الدولة الآسيوية.

وموقع جوجل الرئيسي محظور في الصين منذ عام 2010 لكن الوحدة التابعة لشركة ألفابت تحاول مجددا دخول البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من مستخدمي الهواتف الذكية في العالم. وقال بيتشاي للجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء "لا توجد في الوقت الحالي خطط لإطلاق محرك بحث في الصين".

لكنه تابع قائلا إن جوجل على المستوى الداخلي "تطورت ودرست ما قد يكون عليه شكل البحث. كان المشروع يمضي قدما لبعض الوقت. في وقت ما، كان لدينا أكثر من مئة شخص يعملون فيه".

وقال بيتشاي إنه لا توجد مباحثات مع الحكومة الصينية في الوقت الحالي. وتعهد بأن يلتزم "الشفافية التامة" مع صانعي السياسة إذا قدمت الشركة خدمات بحث في الصين. وأضاف في خطاب لمشرعين أمريكيين في أغسطس آب إن توفير مثل هذا المحرك للبحث سيقدم "مزايا كبيرة" للصين لكن لم يتضح ما إذا كان بوسع جوجل أن تبدأ الخدمة هناك.

وقال مسؤول بالحكومة الصينية، تحدث بشرط عدم الكشف عن شخصيته، لرويترز الشهر الماضي إنه من غير المرجح أن تحصل جوجل على تصريح لبدء خدمة بحث في 2019.

ولم يذكر بيتشاي ما هي الخطوات التي ستتخذها الشركة للامتثال للقوانين الصينية إذا دخلت السوق من جديد.

وركز قدر كبير من جلسة الاستماع في مجلس النواب على مخاوف الجمهوريين من أن نتائج البحث على جوجل متحيزة ضد المحافظين ومن أن الشركة حاولت التأثير على نتيجة انتخابات الرئاسة في 2016. ورفض الديمقراطيون ذلك الزعم باعتباره "خيالا" وقال نائب ديمقراطي إن نتائج البحث سلطت الضوء بصورة أكبر على الأصوات المحافظة.

وقال بيتشاي إن محرك البحث يحاول مساعدة الناس على التسجيل للتصويت أو العثور على مراكز الاقتراع في بعض الولايات، لكنه رفض تأكيدات بأن الشركة دفعت كلفة نقل الناخبين من أصل لاتيني لمراكز التصويت في بعض الولايات.

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