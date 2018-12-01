لمستخدمي "انستغرام".. الميزة المنتظرة وصلت إلى تطبيقاتكم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت شركة "انستغرام"، الجمعة الماضي، ميزة "كلوز فريندز" الجديدة، التي تمكّن المستخدمين من تحديد الأشخاص المسموح لهم مشاهدة خدمة القصص عبر التطبيق.

وتعتبر هذه الخدمة من أبرز الخدمات الأكثر انتشاراً بين المستخدمين، وتساهم في نشر القصص الرائعة، إلاّ أن البعض يفضل أن تكون متابعتها محصورة بعددٍ معين من المتابعين.

ولتفعيل هذه الميزة، يجب الدخول إلى الملف الشخصي والضغط على زر "إغلاق الأصدقاء" في القائمة الجانبية لبدء إنشاء قائمة بالأشخاص الذين يرغب المستخدم في مشاركة القصص معهم. كذلك، يمكن للمستخدم فقط الاطلاع على قائمة أصدقائه المقربين، كي لا يعرف الآخرون أنهم مستبعدون.

وبمجرّد إعدادك للقائمة التي تريدها، فإنّك سترى خياراً لمشاركة قصتك مع أصدقائك المقربين فقط. كذلك، سترى شارة خضراء عند عرض قصص أشخاص آخرين تقتصر على إغلاق الأصدقاء.

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