"الروبوت الكلب" يتزود بأذرع فائقة التقنية!

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أعلنت شركة Boston Dynamics الأمريكية أنها ستطرح ملحقات مميزة لروبوتاتها المُتطورة التي بدأت ببيعِِ بعضٍ منها العام الفائت.

ومن بين هذه القطع المميزة، يد إلكترونية مصنوعة بتقنياتِ الطباعة ثلاثية الأبعاد، يمكن للروبوت أن يعتمدَ عليها للقيام بالكثير من المهامِ والمساعدةِ في إنقاذِ وانتشالِ المصابين والجرحى أثناء الكوارث والحرائق.

ويبلغ سعر هذه اليد الآلية 179 دولارا يمكن تركيبها على روبوت "SpotMini" المعروف بالـ "روبوت الكلب" الذي أصبح أحد أشهر الروبوتات المتطورة في العالم مؤخرا.

ويمكن للروبوت أن يعتمد عليها للقيام بالكثير من المهام، كحمل الأشياء ونقلها، وفتح الأبواب، والمساعدة في إنقاذ وانتشال المصابين والجرحى أثناء الكوارث والحرائق.

وتملك "Boston Dynamics" العديد من الروبوتات المتطورة كـ"Atlas" الشبيه بالبشر، ومجموعة من الآلات المميزة الأخرى التي يعتبر تطويرها نقلة مهمة في تاريخ التقنية.

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