الإمارات تحذر رسمياً من احتيال واتساب

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات بالتحذير من رسالة نصية لمستخدمي تطبيق "وتساب"، تسرق بيانات المستخدمين عن طريق الاحتيال.

كما نبهت هيئة الاتصالات عن طريق تغريدة على حسابها الرسمي من "الرسالة الاحتيالية" عبر تطبيق واتساب، والتي تزعم توفير رصيد مجاني للمستخدمين.



وأضافت التغريدة: "الرابط مزيف ويسعى لجمع بياناتك والربح منها"، كما ذكرت المستخدمين بأن الرسائل الاحتيالية تحاول عادة إغراء المستهلك بالمكافآت والجوائز.



وجاء في الرسالة الاحتيالية: "للإماراتيين بمناسبة العيد الوطني الـ47 بسرعة جرب حظك بطاقان شحن مجانا (30، 55، 110 درهم إماراتي) أقسم بالله أنا جربت وحظي كان بطاقة شحن 55، جرب حظك هنا".



وجاء في نهاية الرسالة رابط يتم عبره سرقة البيانات من الجهة المحتالة.

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