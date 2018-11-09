"غوغل": الوضع الليلي على الهواتف يزيد من عمر البطارية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت شركة "غوغل" العالمية أنّ "تفعيل الوضع الليلي على الهواتف بنظام أندرويد" أمرٌ مهم جداً لزيادة عمر البطارية".

وجاء ذلك خلال مشاركة الشركة ضمن فعاليات مؤتمر "Android Dev" هذا الأسبوع، حيثُ قامت بمقارنة الطاقة المستهلكة في الهواتف تبعاً للألوان المختلفة، مشيرة إلى أنّ "استخدام اللون الأبيض على هواتف أندرويد وفي تطبيقاتها، هو أمر جيد ولكن ليس مثالياً بما فيه الكفاية".

وكانت أندرويد أدرجت الوضع الليلي في نظامها وكذلك آيفون، بعكس "غوغل" التي لم تصل إلى حدّ تفعيل هذا الوضع على أنظمتها. ولذلك، فإنّ الأخيرة تسعى للإعتراف بأهمية اعتماد الوضع الليلي على الهواتف، علماً أن "يوتيوب" وتطبيق الرسائل على أندرويد يتضمنان خيار الوضع الليلي. ولذلك، فإنّ غوغل ستسعى لتفعيل هذه الخاصية على هواتفها الذكية، إنطلاقاً من أهمية توفير طاقة البطارية والحدّ من استهلاكها السريع.

مصدر الصورة: CNet

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