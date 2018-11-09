الخدمة المنتظرة عبر "ماسنجر" ستتفعّل قريباً.. إليكم التفاصيل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يستعد تطبيق "ماسنجر" التابع لموقع "فيسبوك"، خلال الأيام القليلة المقبلة، لإطلاق ميزة جديدة انتظرها المستخدمون، وتتمثل بـ"حذف الرسالة" بعد إرسالها.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلاً عن مصدر في "فيسبوك"، فإنّ "هذه الخاصية لاقت نجاحاً مهماً عبر تطبيق وتسآب بعد إطلاقها عام 2017، ومن المهم أن تكون عبر ماسنجر. ومن خلالها، فإنّه لا يمكن لمُستقبِل الرسالة أن يرى مضمونها في حال تمّ حذفها".

وبحسب الصحيفة، فإنّ "خاصية الحذف تبقى صالحة لمدة تصل إلى 10 دقائق بعد إرسال الرسالة"، كاشفةً أنّ "عدداً من المستخدمين ذكر أن الميزة ظهرت بالفعل على تطبيقهم، لكن تعميمها على كل الحسابات سيتم في التحديث الجديد لماسنجر".

للمزيد:

خبر مزعج جداً لمستخدمي "واتسآب"