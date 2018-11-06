ما لم يتوقعه أحد.. مرحاض سيحول فضلات البشر إلى سماد

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (رويترز)

كشف الملياردير الأميركي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" العالمية، بيل غيتس، عن مرحاضٍ مستقبلي متطور، لا يحتاج إلى مياهٍ أو مجارٍ، ويستخدم مواداً كيماوية لتحويل الفضلات البشرية إلى سماد.

إعلان غيتس عن هذا الأمر، جاء خلال مقابلةٍ مع وكالة "رويترز"، أثناء مشاركته في فعاليات حدثٍ تجاري كبير أقيم في مدينة شنغهاي الصينية، حول أنظمة التجارة الحرة والعولمة التي ساهمت في إدخال التكنولوجيا إلى تصاميم المراحيض.

وفي حديثه، قال غيتس: "المراحيض الحالية ترسل الفضلات بعيداً في الماء، في حين لا تحتوي المراحيض المطورة على مجارٍ مائية، حيث يتم تطبيق عمليات كيميائية على السوائل والمواد الصلبة، بما في ذلك حرقها في معظم الحالات".

وأشار الملياردير الأميركي إلى أنّ "التجارة تسمح لكل دولة بتطبيق التقنيات التي تميّزها عن غيرها، لا سيما أن مكونات هذا المرحاض صُنعت في الصين وتايلاند والولايات المتحدة الأمريكية".

وأعلن غيتس أنّ "الخطوة التالية للمشروع تتمثل في طرح الفكرة على المصنعين"، متوقعاً أن "تبلغ قيمة مبيعات المراحيض 6 مليارات دولار، بحلول العام 2030".

ويعتبر المرحاض الذي سيطرح في الأسواق بعد سنواتٍ من التطوير، جزءاً من بنات أفكار المشاريع البحثية الممولة من قبل مؤسسة "بيل وميلينيدا غيتس"، وهي أكبر منظمة خاصة في العالم. وأنفقت مؤسسة غيتس حوالي 200 مليون دولار في مشروع المرحاض، ومن المتوقع أن تنفق المبلغ ذاته قبل أن تصبح فكرة المراحيض قابلة للتطبيق على نطاق واسع.

مصدر الصورة: lebanonfiles

للمزيد:

الأمم المتحدة: طبقة الأوزون تتعافى تدريجياً