جسم غريب بحجم مبنى مرّ بجانب الأرض.. والعلماء محتارون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن موقع "دايلي ستار" البريطاني، عن رصد صخرة غريبة بحجم مبنى "إمباير ستيت" في نيويورك، وهي تمرّ بجانب الأرض يوم 19 تشرين الأول 2017.

وحتى الآن، لم يستطع الباحثون الوصول إلى جواب نهائي بشأن طبيعة هذا الجسم، في وقتٍ ذكر علماء أن "قطعة الفضاء الغريبة"، التي أطلق عليها اسم "أومواموا"، قد تكون "نجماً مذنباً"، مشيرين إلى أنها "كانت تتحرك بسرعة حول الشمس بدلاً من أن تبطئ سرعتها".

في المقابل، كشف يوري ميلنر، الباحث في علوم الفيزياء، أن "شكل الجسم مستطيل وغريب مقارنة مع الكويكبات أو المركبات الفضائية"، متسائلاً: "من أين أتى هذا الشيء ومن صنعه؟".

بدورهم، قال الباحثون في مركز هارفارد للفيزياء الفلكية، إن "حركة الجسم وسرعته، قد تكون مؤشراً على أنه جسم فضائي". وفي هذا السياق، أوضح الباحث أبراهام لوب أنّ "السرعة أمام الشمس تعني أن ضوء الأخيرة ينعكس مباشرة على سطح الجسم. وذلك، فإنّ ما تم رصده قد يكون نحيلاً للغاية، وهو ما يسمح له بالمرور أمام الأرض بشكلٍ سريع".

مصدر الصورة: euronews

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