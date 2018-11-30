"فستان الإحترام".. إبتكارٌ يكشف المتحرشين فوراً (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قرّرت شركة "أوغيلفي" للإعلانات في البرازيل، تصميم فستانٍ ذكي يستشعر "اللمس غير المرغوب" في أجساد الفتيات اللواتي يرتدينه في الملاهي الليلية. ويهدف هذا التصميم إلى كشف المتحرشين ووضع حدٍّ لهم، ومحاربة التحرش الجنسي في البرازيل، حيث تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن 86 % من النساء البرازيليات يتعرضن للتحرش في الملاهي الليلية.

ويعمل هذا الفستان على الإستشعار، عبر تزويده بحسّاس يقيس درجة اللمس الذي تتعرض كل فتاة ترتديه، كما أنه مزود بحساسات لاستشعار أماكن وقوة اللمس بتقنية الضغط والحرارة، ليجمع المعلومات لاحقاً ويسجلها في بياناتٍ خاصة.

وينضوي هذا الإختراع ضمن مشروع "فستان الإحترام" الذي أطلقته شركة المشروبات العالمية "شويبس".

وفي إطار اختبار "فستان الإحترام"، قرّرت الشركة إرسال 3 فتيات يرتدين الفستان في ملهى ليلي بالبرازيل، ليكشف عن الأماكن الأكثر لمساً في أجسادهن. وبناءً لتحليل بيانات الاستشعار المسجلة في الفستان، فقد تببيّن أنّ الفتيات الـ3 تعرّضن للمس 157 مرّة في 4 ساعاتٍ فقط. أمّا أكثر الأماكن التي تعرضت للضغط، فكانت الظهر والمؤخرة واليدين.

إلى جانب ذلك، فقد نشرت شركة الإعلانات فيديو قصير يصور "التجربة" وطريقة عمل الفستان، وهو ما لاقى رواجاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مصدر الصورة: تويتر

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