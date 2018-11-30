شاهد بالفيديو أول طائرة بدون أجزاء متحركة تحلق في الهواء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( bbc)

أطلق فريق من علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي MIT أول طائرة على الإطلاق تحلق بدون أجزاء متحركة.

وتستخدم الطائرة الديناميكا الهوائية الكهربائية لتوليد قوة الدفع المطلوبة للطيران، ولا تعتمد بتاتا على المراوح أو التوربينات الغازية، وهي أنظف وأكثر هدوءًا من الطائرات التقليدية.

و استطاعت الطائرة التي تزن 2.45 كجم التحليق لمسافة 60 مترا في أول رحلة لها.

فريق العمل أوضح أن الطائرة تعمل بالكامل بالكهرباء. لا توجد مراوح ولا توربينات غازية ولا ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون أو أول أكسيد الكربون.

تستخدم الطائرة الديناميكا الهوائية الكهربائية لتوليد قوة الدفع المطلوبة للطيران، وهي أنظف وأكثر هدوءًا من الطائرات التقليدية

الطائرة تدفع نفسها عن طريق تكوين "الرياح الأيونية"، و تستخدم الجهد العالي لتوليد حقل كهربائي قوي، كما ويتم توليد الأيونات ويتم تسريعها بواسطة المجال الكهربائي. تتصادم هذه الأيونات مع جزيئات الهواء المتعادلة، مما يخلق قوة دافعة

مصدر الصورة : MIT

اقرأ أيضا:

بلوغ الغازات المسببة للاحتباس الحراري مستويات قياسية

دعوات للقضاء على انبعاثات الغازات بحلول 2050