تويتر يحذف اكثر من 10 آلاف حساب محرض

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

حذف موقع تويتر أكثر من 10 آلاف حساب ينشر رسائل تحرض على عدم التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.



وقال المتحدث باسم تويتر إيان بلونكيت إنه تم اتخاذ إجراء بشأن الحسابات المعنية والنشاط على تويتر وجرى حذف الحسابات في أواخر أيلول/ سبتمبر وأوائل تشرين الأول/ أكتوبر.

و بدت الحسابات الوهمية على موقع تويتر و كأنها من الديمقراطيين بعد أن وضع الحزب علامة على التغريدات المضللة لشركة التواصل الاجتماعي.

و تحدثت وسائل إعلام أمريكية و أوروبية عن أن موقع التواصل الاجتماعي تويتر قام بحذف الحسابات كونها نشرت رسائل سلبية لمنع المواطنين من التصويت في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت تقارير صحفية أن عدد الحسابات المحذوفة هذه المرة متواضع عند المقارنة بما قام تويتر مسبقاً بحذفه من ملايين الحسابات التي قال إنها مسؤولة عن نشر معلومات مضللة حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

يشار الى أن الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي مقررة أن تجرى يوم الثلاثاء المقبل وسوف تكون نتائجها مهمة لباقي ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





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